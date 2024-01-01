1 شلن تنزاني إلى أوقية موريتانية

تحويل TZS إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1 tzs
0.02 mru

1.000 TZS = 0.01559 MRU

Mid-market exchange rate at 22:31
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٢٢١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٩
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٥٫٩٨٧١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٣٢١٫٤٩٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٣٥١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٧١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Mauritanian Ouguiya
1 TZS٠٫٠١٥٥٩ MRU
5 TZS٠٫٠٧٧٩٤ MRU
10 TZS٠٫١٥٥٨٨ MRU
20 TZS٠٫٣١١٧٥ MRU
50 TZS٠٫٧٧٩٣٩ MRU
100 TZS١٫٥٥٨٧٧ MRU
250 TZS٣٫٨٩٦٩٣ MRU
500 TZS٧٫٧٩٣٨٥ MRU
1000 TZS١٥٫٥٨٧٧٠ MRU
2000 TZS٣١٫١٧٥٤٠ MRU
5000 TZS٧٧٫٩٣٨٥٠ MRU
10000 TZS١٥٥٫٨٧٧٠٠ MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الشلن التنزاني
1 MRU٦٤٫١٥٣٠٠ TZS
5 MRU٣٢٠٫٧٦٥٠٠ TZS
10 MRU٦٤١٫٥٣٠٠٠ TZS
20 MRU١٬٢٨٣٫٠٦٠٠٠ TZS
50 MRU٣٬٢٠٧٫٦٥٠٠٠ TZS
100 MRU٦٬٤١٥٫٣٠٠٠٠ TZS
250 MRU١٦٬٠٣٨٫٢٥٠٠٠ TZS
500 MRU٣٢٬٠٧٦٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 MRU٦٤٬١٥٣٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 MRU١٢٨٬٣٠٦٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 MRU٣٢٠٬٧٦٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 MRU٦٤١٬٥٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS