شلن تنزاني إلى كرونة نروجية

تحويل TZS إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
3.87 nok

tzs1.000 TZS = kr0.003867 NOK

Mid-market exchange rate at 03:18
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TZS إلى NOK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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NOK

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75683.9420.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62664.4150.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.20262.4130.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.0757.060.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / كروني نرويجي
1 TZS٠٫٠٠٣٨٧ NOK
5 TZS٠٫٠١٩٣٣ NOK
10 TZS٠٫٠٣٨٦٧ NOK
20 TZS٠٫٠٧٧٣٣ NOK
50 TZS٠٫١٩٣٣٤ NOK
100 TZS٠٫٣٨٦٦٧ NOK
250 TZS٠٫٩٦٦٦٨ NOK
500 TZS١٫٩٣٣٣٧ NOK
1000 TZS٣٫٨٦٦٧٣ NOK
2000 TZS٧٫٧٣٣٤٦ NOK
5000 TZS١٩٫٣٣٣٦٥ NOK
10000 TZS٣٨٫٦٦٧٣٠ NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / الشلن التنزاني
1 NOK٢٥٨٫٦١٧٠٠ TZS
5 NOK١٬٢٩٣٫٠٨٥٠٠ TZS
10 NOK٢٬٥٨٦٫١٧٠٠٠ TZS
20 NOK٥٬١٧٢٫٣٤٠٠٠ TZS
50 NOK١٢٬٩٣٠٫٨٥٠٠٠ TZS
100 NOK٢٥٬٨٦١٫٧٠٠٠٠ TZS
250 NOK٦٤٬٦٥٤٫٢٥٠٠٠ TZS
500 NOK١٢٩٬٣٠٨٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 NOK٢٥٨٬٦١٧٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 NOK٥١٧٬٢٣٤٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 NOK١٬٢٩٣٬٠٨٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 NOK٢٬٥٨٦٬١٧٠٫٠٠٠٠٠ TZS