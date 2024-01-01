Tanzanya şilininden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile TZS → NOK çevirin

1.000 tzs
4,15 nok

1.00000 TZS = 0.00415 NOK

00:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.34571.346751.533150.79380818.945783.01010.92835
1 SGD0.74310811.000781.13930.58988514.078761.68540.689883
1 CAD0.7425280.9992211.138410.58942514.067761.63730.689345
1 AUD0.652250.8777330.87841810.51776112.357354.14330.605533

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Tanzanya şilininden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

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TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Norveç Kronu
1 TZS0.00415 NOK
5 TZS0.02074 NOK
10 TZS0.04147 NOK
20 TZS0.08294 NOK
50 TZS0.20736 NOK
100 TZS0.41471 NOK
250 TZS1.03679 NOK
500 TZS2.07357 NOK
1000 TZS4.14715 NOK
2000 TZS8.29430 NOK
5000 TZS20.73575 NOK
10000 TZS41.47150 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Tanzanya Şilini
1 NOK241.12900 TZS
5 NOK1205.64500 TZS
10 NOK2411.29000 TZS
20 NOK4822.58000 TZS
50 NOK12056.45000 TZS
100 NOK24112.90000 TZS
250 NOK60282.25000 TZS
500 NOK120564.50000 TZS
1000 NOK241129.00000 TZS
2000 NOK482258.00000 TZS
5000 NOK1205645.00000 TZS
10000 NOK2411290.00000 TZS