5000 Norveç kronundan Tanzanya şilinine
Reel döviz kuru ile NOK → TZS çevirin
NOK → TZS çevrim grafiği
1 NOK = 234,51800 TZS
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Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
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Norveç kronundan Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Norveç Kronu / Tanzanya Şilini
|1 NOK
|234.51800 TZS
|5 NOK
|1172.59000 TZS
|10 NOK
|2345.18000 TZS
|20 NOK
|4690.36000 TZS
|50 NOK
|11725.90000 TZS
|100 NOK
|23451.80000 TZS
|250 NOK
|58629.50000 TZS
|500 NOK
|117259.00000 TZS
|1000 NOK
|234518.00000 TZS
|2000 NOK
|469036.00000 TZS
|5000 NOK
|1172590.00000 TZS
|10000 NOK
|2345180.00000 TZS