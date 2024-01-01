شلن تنزاني إلى جنيه جيرزي

تحويل TZS إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
0.28 jep

tzs1.000 TZS = £0.0002786 JEP

Mid-market exchange rate at 03:11
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TZS إلى JEP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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JEP

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9440.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60464.4120.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18262.4140.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05257.0610.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / جنيه جيرسي
1 TZS٠٫٠٠٠٢٨ JEP
5 TZS٠٫٠٠١٣٩ JEP
10 TZS٠٫٠٠٢٧٩ JEP
20 TZS٠٫٠٠٥٥٧ JEP
50 TZS٠٫٠١٣٩٣ JEP
100 TZS٠٫٠٢٧٨٦ JEP
250 TZS٠٫٠٦٩٦٦ JEP
500 TZS٠٫١٣٩٣٢ JEP
1000 TZS٠٫٢٧٨٦٤ JEP
2000 TZS٠٫٥٥٧٢٨ JEP
5000 TZS١٫٣٩٣٢٠ JEP
10000 TZS٢٫٧٨٦٣٩ JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / الشلن التنزاني
1 JEP٣٬٥٨٨٫٨٧٠٠٠ TZS
5 JEP١٧٬٩٤٤٫٣٥٠٠٠ TZS
10 JEP٣٥٬٨٨٨٫٧٠٠٠٠ TZS
20 JEP٧١٬٧٧٧٫٤٠٠٠٠ TZS
50 JEP١٧٩٬٤٤٣٫٥٠٠٠٠ TZS
100 JEP٣٥٨٬٨٨٧٫٠٠٠٠٠ TZS
250 JEP٨٩٧٬٢١٧٫٥٠٠٠٠ TZS
500 JEP١٬٧٩٤٬٤٣٥٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 JEP٣٬٥٨٨٬٨٧٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 JEP٧٬١٧٧٬٧٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 JEP١٧٬٩٤٤٬٣٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 JEP٣٥٬٨٨٨٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS