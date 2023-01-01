20 جنيه جيرزي إلى شلن تنزاني

تحويل JEP إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ jep
٦٠٬٨٤٥٫٨٠ tzs

1.00000 JEP = 3042.29000 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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JEP إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JEP → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / الشلن التنزاني
1 JEP3042.29000 TZS
5 JEP15211.45000 TZS
10 JEP30422.90000 TZS
20 JEP60845.80000 TZS
50 JEP152114.50000 TZS
100 JEP304229.00000 TZS
250 JEP760572.50000 TZS
500 JEP1521145.00000 TZS
1000 JEP3042290.00000 TZS
2000 JEP6084580.00000 TZS
5000 JEP15211450.00000 TZS
10000 JEP30422900.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / جنيه جيرسي
1 TZS0.00033 JEP
5 TZS0.00164 JEP
10 TZS0.00329 JEP
20 TZS0.00657 JEP
50 TZS0.01643 JEP
100 TZS0.03287 JEP
250 TZS0.08217 JEP
500 TZS0.16435 JEP
1000 TZS0.32870 JEP
2000 TZS0.65740 JEP
5000 TZS1.64349 JEP
10000 TZS3.28699 JEP