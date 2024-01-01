Tanzanya şilininden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile TZS → JEP çevirin

1.000 tzs
0,31 jep

1.00000 TZS = 0.00031 JEP

00:07 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.0772589.4221.450571.651080.94793518.3602
1 GBP1.1695411.25995104.5881.696591.931111.1086521.4741
1 USD0.928250.793682183.00951.346551.532680.8799517.0436
1 INR0.01118290.009561340.012046810.01622160.0184640.01060060.205321

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tanzanya şilininden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Jersey poundu
1 TZS0.00031 JEP
5 TZS0.00156 JEP
10 TZS0.00313 JEP
20 TZS0.00625 JEP
50 TZS0.01563 JEP
100 TZS0.03126 JEP
250 TZS0.07814 JEP
500 TZS0.15628 JEP
1000 TZS0.31256 JEP
2000 TZS0.62513 JEP
5000 TZS1.56282 JEP
10000 TZS3.12564 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Tanzanya Şilini
1 JEP3199.34000 TZS
5 JEP15996.70000 TZS
10 JEP31993.40000 TZS
20 JEP63986.80000 TZS
50 JEP159967.00000 TZS
100 JEP319934.00000 TZS
250 JEP799835.00000 TZS
500 JEP1599670.00000 TZS
1000 JEP3199340.00000 TZS
2000 JEP6398680.00000 TZS
5000 JEP15996700.00000 TZS
10000 JEP31993400.00000 TZS