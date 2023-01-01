5 Tanzanya şilininden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile TZS → JEP çevirin

5 tzs
0.00 jep

1.00000 TZS = 0.00031 JEP

11:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86571.0981591.48741.49031.659210.9627518.8352
1 GBP1.1551311.2685105.6791.721481.91661.1121121.7571
1 USD0.910650.788333183.31051.35711.510920.876717.1518
1 INR0.01093050.009462580.012003310.01628970.0181360.01052330.205878

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Tanzanya şilininden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

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TZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Jersey poundu
1 TZS0.00031 JEP
5 TZS0.00157 JEP
10 TZS0.00315 JEP
20 TZS0.00629 JEP
50 TZS0.01573 JEP
100 TZS0.03147 JEP
250 TZS0.07867 JEP
500 TZS0.15735 JEP
1000 TZS0.31470 JEP
2000 TZS0.62940 JEP
5000 TZS1.57349 JEP
10000 TZS3.14698 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Tanzanya Şilini
1 JEP3177.65000 TZS
5 JEP15888.25000 TZS
10 JEP31776.50000 TZS
20 JEP63553.00000 TZS
50 JEP158882.50000 TZS
100 JEP317765.00000 TZS
250 JEP794412.50000 TZS
500 JEP1588825.00000 TZS
1000 JEP3177650.00000 TZS
2000 JEP6355300.00000 TZS
5000 JEP15888250.00000 TZS
10000 JEP31776500.00000 TZS