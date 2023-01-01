坦桑尼亚先令兑至泽西镑

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坦桑尼亚先令/泽西岛镑汇率
1 TZS0.00031 JEP
5 TZS0.00157 JEP
10 TZS0.00314 JEP
20 TZS0.00629 JEP
50 TZS0.01572 JEP
100 TZS0.03144 JEP
250 TZS0.07861 JEP
500 TZS0.15722 JEP
1000 TZS0.31445 JEP
2000 TZS0.62890 JEP
5000 TZS1.57224 JEP
10000 TZS3.14448 JEP
泽西岛镑/坦桑尼亚先令汇率
1 JEP3180.18000 TZS
5 JEP15900.90000 TZS
10 JEP31801.80000 TZS
20 JEP63603.60000 TZS
50 JEP159009.00000 TZS
100 JEP318018.00000 TZS
250 JEP795045.00000 TZS
500 JEP1590090.00000 TZS
1000 JEP3180180.00000 TZS
2000 JEP6360360.00000 TZS
5000 JEP15900900.00000 TZS
10000 JEP31801800.00000 TZS