شلن تنزاني إلى دينار مقدوني

تحويل TZS إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
20.34 mkd

tzs1.000 TZS = ден0.02034 MKD

Mid-market exchange rate at 22:01
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TZS إلى MKD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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MKD

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4720.75517.75783.9460.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62464.4080.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.262.4040.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06757.0450.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / دينار مقدوني
1 TZS٠٫٠٢٠٣٤ MKD
5 TZS٠٫١٠١٧١ MKD
10 TZS٠٫٢٠٣٤١ MKD
20 TZS٠٫٤٠٦٨٢ MKD
50 TZS١٫٠١٧٠٥ MKD
100 TZS٢٫٠٣٤١٠ MKD
250 TZS٥٫٠٨٥٢٥ MKD
500 TZS١٠٫١٧٠٥٠ MKD
1000 TZS٢٠٫٣٤١٠٠ MKD
2000 TZS٤٠٫٦٨٢٠٠ MKD
5000 TZS١٠١٫٧٠٥٠٠ MKD
10000 TZS٢٠٣٫٤١٠٠٠ MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / الشلن التنزاني
1 MKD٤٩٫١٦١٨٠ TZS
5 MKD٢٤٥٫٨٠٩٠٠ TZS
10 MKD٤٩١٫٦١٨٠٠ TZS
20 MKD٩٨٣٫٢٣٦٠٠ TZS
50 MKD٢٬٤٥٨٫٠٩٠٠٠ TZS
100 MKD٤٬٩١٦٫١٨٠٠٠ TZS
250 MKD١٢٬٢٩٠٫٤٥٠٠٠ TZS
500 MKD٢٤٬٥٨٠٫٩٠٠٠٠ TZS
1000 MKD٤٩٬١٦١٫٨٠٠٠٠ TZS
2000 MKD٩٨٬٣٢٣٫٦٠٠٠٠ TZS
5000 MKD٢٤٥٬٨٠٩٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 MKD٤٩١٬٦١٨٫٠٠٠٠٠ TZS