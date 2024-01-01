شلن تنزاني إلى رينغيت ماليزي

تحويل TZS إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
1.60 myr

tzs1.000 TZS = RM0.001603 MYR

Mid-market exchange rate at 03:17
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TZS إلى MYR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MYR

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75783.9450.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62564.4120.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.20162.410.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06957.0570.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / رينغيت ماليزي
1 TZS٠٫٠٠١٦٠ MYR
5 TZS٠٫٠٠٨٠١ MYR
10 TZS٠٫٠١٦٠٣ MYR
20 TZS٠٫٠٣٢٠٦ MYR
50 TZS٠٫٠٨٠١٥ MYR
100 TZS٠٫١٦٠٣٠ MYR
250 TZS٠٫٤٠٠٧٤ MYR
500 TZS٠٫٨٠١٤٩ MYR
1000 TZS١٫٦٠٢٩٧ MYR
2000 TZS٣٫٢٠٥٩٤ MYR
5000 TZS٨٫٠١٤٨٥ MYR
10000 TZS١٦٫٠٢٩٧٠ MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الشلن التنزاني
1 MYR٦٢٣٫٨٤٢٠٠ TZS
5 MYR٣٬١١٩٫٢١٠٠٠ TZS
10 MYR٦٬٢٣٨٫٤٢٠٠٠ TZS
20 MYR١٢٬٤٧٦٫٨٤٠٠٠ TZS
50 MYR٣١٬١٩٢٫١٠٠٠٠ TZS
100 MYR٦٢٬٣٨٤٫٢٠٠٠٠ TZS
250 MYR١٥٥٬٩٦٠٫٥٠٠٠٠ TZS
500 MYR٣١١٬٩٢١٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 MYR٦٢٣٬٨٤٢٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 MYR١٬٢٤٧٬٦٨٤٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 MYR٣٬١١٩٬٢١٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 MYR٦٬٢٣٨٬٤٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS