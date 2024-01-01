1 شلن تنزاني إلى رينغيت ماليزي

تحويل TZS إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1 tzs
0.00 myr

1.000 TZS = 0.001836 MYR

Mid-market exchange rate at 23:53
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٤٨٢٫٨٢١٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٧٦٢٫١٦٦٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤١٦١٫٣٨٧٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٩٥٤٫٧٢٤٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / رينغيت ماليزي
1 TZS٠٫٠٠١٨٤ MYR
5 TZS٠٫٠٠٩١٨ MYR
10 TZS٠٫٠١٨٣٦ MYR
20 TZS٠٫٠٣٦٧١ MYR
50 TZS٠٫٠٩١٧٨ MYR
100 TZS٠٫١٨٣٥٥ MYR
250 TZS٠٫٤٥٨٨٩ MYR
500 TZS٠٫٩١٧٧٧ MYR
1000 TZS١٫٨٣٥٥٤ MYR
2000 TZS٣٫٦٧١٠٨ MYR
5000 TZS٩٫١٧٧٧٠ MYR
10000 TZS١٨٫٣٥٥٤٠ MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الشلن التنزاني
1 MYR٥٤٤٫٧٩٩٠٠ TZS
5 MYR٢٬٧٢٣٫٩٩٥٠٠ TZS
10 MYR٥٬٤٤٧٫٩٩٠٠٠ TZS
20 MYR١٠٬٨٩٥٫٩٨٠٠٠ TZS
50 MYR٢٧٬٢٣٩٫٩٥٠٠٠ TZS
100 MYR٥٤٬٤٧٩٫٩٠٠٠٠ TZS
250 MYR١٣٦٬١٩٩٫٧٥٠٠٠ TZS
500 MYR٢٧٢٬٣٩٩٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 MYR٥٤٤٬٧٩٩٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 MYR١٬٠٨٩٬٥٩٨٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 MYR٢٬٧٢٣٬٩٩٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 MYR٥٬٤٤٧٬٩٩٠٫٠٠٠٠٠ TZS