شلن تنزاني إلى ليف بلغاري

تحويل TZS إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
0.65 bgn

tzs1.000 TZS = лв0.0006460 BGN

Mid-market exchange rate at 03:01
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TZS إلى BGN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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BGN

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.72983.9570.896
1 SGD0.76711.0321.1280.57913.60364.4160.687
1 CAD0.7430.96911.0930.56113.18162.4190.666
1 AUD0.680.8860.91510.51312.05557.0860.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / لياف بلغاري
1 TZS٠٫٠٠٠٦٥ BGN
5 TZS٠٫٠٠٣٢٣ BGN
10 TZS٠٫٠٠٦٤٦ BGN
20 TZS٠٫٠١٢٩٢ BGN
50 TZS٠٫٠٣٢٣٠ BGN
100 TZS٠٫٠٦٤٦٠ BGN
250 TZS٠٫١٦١٤٩ BGN
500 TZS٠٫٣٢٢٩٨ BGN
1000 TZS٠٫٦٤٥٩٧ BGN
2000 TZS١٫٢٩١٩٤ BGN
5000 TZS٣٫٢٢٩٨٤ BGN
10000 TZS٦٫٤٥٩٦٨ BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / الشلن التنزاني
1 BGN١٬٥٤٨٫٠٦٠٠٠ TZS
5 BGN٧٬٧٤٠٫٣٠٠٠٠ TZS
10 BGN١٥٬٤٨٠٫٦٠٠٠٠ TZS
20 BGN٣٠٬٩٦١٫٢٠٠٠٠ TZS
50 BGN٧٧٬٤٠٣٫٠٠٠٠٠ TZS
100 BGN١٥٤٬٨٠٦٫٠٠٠٠٠ TZS
250 BGN٣٨٧٬٠١٥٫٠٠٠٠٠ TZS
500 BGN٧٧٤٬٠٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 BGN١٬٥٤٨٬٠٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 BGN٣٬٠٩٦٬١٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 BGN٧٬٧٤٠٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 BGN١٥٬٤٨٠٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS