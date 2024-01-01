Tanzanya şilininden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile TZS → BGN çevirin

1.000 tzs
0,72 bgn

1.00000 TZS = 0.00072 BGN

00:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.345551.34661.532680.79365118.94683.00940.92825
1 SGD0.74319111.000781.139080.58983414.080561.69180.689864
1 CAD0.7426110.9992211.138190.58937414.069561.64370.689326
1 AUD0.652450.8779040.87858910.51781712.361354.15950.605634

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Tanzanya şilininden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Bulgar Levası
1 TZS0.00072 BGN
5 TZS0.00358 BGN
10 TZS0.00715 BGN
20 TZS0.01430 BGN
50 TZS0.03575 BGN
100 TZS0.07150 BGN
250 TZS0.17876 BGN
500 TZS0.35752 BGN
1000 TZS0.71503 BGN
2000 TZS1.43006 BGN
5000 TZS3.57516 BGN
10000 TZS7.15031 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Tanzanya Şilini
1 BGN1398.54000 TZS
5 BGN6992.70000 TZS
10 BGN13985.40000 TZS
20 BGN27970.80000 TZS
50 BGN69927.00000 TZS
100 BGN139854.00000 TZS
250 BGN349635.00000 TZS
500 BGN699270.00000 TZS
1000 BGN1398540.00000 TZS
2000 BGN2797080.00000 TZS
5000 BGN6992700.00000 TZS
10000 BGN13985400.00000 TZS