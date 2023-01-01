1 Tanzanya şilininden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile TZS → BGN çevirin

1 tzs
0.00 bgn

1.00000 TZS = 0.00074 BGN

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → BGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 BGN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Tanzanya şilininden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Bulgar Levası
1 TZS0.00074 BGN
5 TZS0.00368 BGN
10 TZS0.00737 BGN
20 TZS0.01474 BGN
50 TZS0.03685 BGN
100 TZS0.07369 BGN
250 TZS0.18423 BGN
500 TZS0.36847 BGN
1000 TZS0.73693 BGN
2000 TZS1.47386 BGN
5000 TZS3.68466 BGN
10000 TZS7.36932 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Tanzanya Şilini
1 BGN1356.98000 TZS
5 BGN6784.90000 TZS
10 BGN13569.80000 TZS
20 BGN27139.60000 TZS
50 BGN67849.00000 TZS
100 BGN135698.00000 TZS
250 BGN339245.00000 TZS
500 BGN678490.00000 TZS
1000 BGN1356980.00000 TZS
2000 BGN2713960.00000 TZS
5000 BGN6784900.00000 TZS
10000 BGN13569800.00000 TZS