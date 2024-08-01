5.000 Bulgar levasından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile BGN → TZS çevirin

5.000 bgn
7.460.250 tzs

1,000лв BGN = 1.492tzs TZS

00:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.492,05001.492,0500
Düşük1.452,08001.420,0800
Ortalama1.478,96371.450,8633
Değişim2.75%4.92%
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1 BGN → TZS istatistikleri

BGN → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.492,0500, en düşük 1.452,0800 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.478,9637 oldu. BGN → TZS kurundaki değişiklik 2.75 değerindeydi.

BGN → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.492,0500, en düşük 1.420,0800 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.450,8633 oldu. BGN → TZS kurundaki değişiklik 4.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5281,3360,77818,21
1 EUR1,08311,8191,4951,6541,4470,84219,718
1 NZD0,5950,5510,8220,910,7950,46310,843
1 CAD0,7240,6691,21611,1060,9670,56313,186

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Tanzanya Şilini
1 BGN1.492,05000 TZS
5 BGN7.460,25000 TZS
10 BGN14.920,50000 TZS
20 BGN29.841,00000 TZS
50 BGN74.602,50000 TZS
100 BGN149.205,00000 TZS
250 BGN373.012,50000 TZS
500 BGN746.025,00000 TZS
1000 BGN1.492.050,00000 TZS
2000 BGN2.984.100,00000 TZS
5000 BGN7.460.250,00000 TZS
10000 BGN14.920.500,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Bulgar Levası
1 TZS0,00067 BGN
5 TZS0,00335 BGN
10 TZS0,00670 BGN
20 TZS0,01340 BGN
50 TZS0,03351 BGN
100 TZS0,06702 BGN
250 TZS0,16755 BGN
500 TZS0,33511 BGN
1000 TZS0,67022 BGN
2000 TZS1,34044 BGN
5000 TZS3,35110 BGN
10000 TZS6,70219 BGN