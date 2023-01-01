Танзанийские шиллинги в болгарские левы

Сконвертируйте TZS в BGN по реальному обменному курсу

1000 tzs
0.73 bgn

1.00000 TZS = 0.00073 BGN

Среднерыночный курс в 10:36 UTC
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График изменения обменного курса TZS к BGN

1 мин. назад 1 TZS → 0 BGN
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86131.073689.0641.456451.675540.958518.5278
1GBP1.1610411.2465103.4081.6911.945381.1128521.5116
1USD0.931450.802246182.95831.35661.560670.892817.2576
1INR0.01122790.009670480.012054210.01635280.01881270.0107620.208027

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Болгарский Лев
1 TZS0.00073 BGN
5 TZS0.00364 BGN
10 TZS0.00727 BGN
20 TZS0.01455 BGN
50 TZS0.03636 BGN
100 TZS0.07273 BGN
250 TZS0.18182 BGN
500 TZS0.36363 BGN
1000 TZS0.72727 BGN
2000 TZS1.45453 BGN
5000 TZS3.63633 BGN
10000 TZS7.27265 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Танзанийский шиллинг
1 BGN1375.01000 TZS
5 BGN6875.05000 TZS
10 BGN13750.10000 TZS
20 BGN27500.20000 TZS
50 BGN68750.50000 TZS
100 BGN137501.00000 TZS
250 BGN343752.50000 TZS
500 BGN687505.00000 TZS
1000 BGN1375010.00000 TZS
2000 BGN2750020.00000 TZS
5000 BGN6875050.00000 TZS
10000 BGN13750100.00000 TZS