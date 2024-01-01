250 танзанийских шиллингов в болгарские левы

Сконвертируйте TZS в BGN по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = лв0,0006848 BGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса TZS к BGN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 TZS в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00070,0007
Низкий0,00070,0006
В среднем0,00070,0007
Изменение4.29%3.40%
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Соотношение 1 TZS к BGN

За последние 30 дней максимальный курс TZS к BGN составил 0,0007, а минимальный — 0,0007. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0007. Изменение курса TZS к BGN в процентном соотношении составило 4.29.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к BGN составил 0,0007, а минимальный — 0,0006. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0007. Изменение курса TZS к BGN в процентном соотношении составило 3.40.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3271,3911,5190,77517,62984,3890,934
1 SGD0,75311,0481,1450,58413,28163,5750,703
1 CAD0,7190,95411,0920,55712,67360,6660,671
1 AUD0,6580,8740,91610,5111,60355,5450,614

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Болгарский Лев
1 TZS0,00068 BGN
5 TZS0,00342 BGN
10 TZS0,00685 BGN
20 TZS0,01370 BGN
50 TZS0,03424 BGN
100 TZS0,06848 BGN
250 TZS0,17120 BGN
500 TZS0,34240 BGN
1000 TZS0,68479 BGN
2000 TZS1,36959 BGN
5000 TZS3,42397 BGN
10000 TZS6,84793 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Танзанийский шиллинг
1 BGN1 460,30000 TZS
5 BGN7 301,50000 TZS
10 BGN14 603,00000 TZS
20 BGN29 206,00000 TZS
50 BGN73 015,00000 TZS
100 BGN146 030,00000 TZS
250 BGN365 075,00000 TZS
500 BGN730 150,00000 TZS
1000 BGN1 460 300,00000 TZS
2000 BGN2 920 600,00000 TZS
5000 BGN7 301 500,00000 TZS
10000 BGN14 603 000,00000 TZS