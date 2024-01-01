شلن تنزاني إلى كواشا ملاوية

تحويل TZS إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
639.97 mwk

tzs1.000 TZS = MK0.6400 MWK

Mid-market exchange rate at 01:00
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TZS إلى MWK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MWK

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75783.9450.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62564.4120.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.20162.410.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06957.0570.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Malawian Kwacha
1 TZS٠٫٦٣٩٩٧ MWK
5 TZS٣٫١٩٩٨٧ MWK
10 TZS٦٫٣٩٩٧٤ MWK
20 TZS١٢٫٧٩٩٤٨ MWK
50 TZS٣١٫٩٩٨٧٠ MWK
100 TZS٦٣٫٩٩٧٤٠ MWK
250 TZS١٥٩٫٩٩٣٥٠ MWK
500 TZS٣١٩٫٩٨٧٠٠ MWK
1000 TZS٦٣٩٫٩٧٤٠٠ MWK
2000 TZS١٬٢٧٩٫٩٤٨٠٠ MWK
5000 TZS٣٬١٩٩٫٨٧٠٠٠ MWK
10000 TZS٦٬٣٩٩٫٧٤٠٠٠ MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / الشلن التنزاني
1 MWK١٫٥٦٢٥٦ TZS
5 MWK٧٫٨١٢٨٠ TZS
10 MWK١٥٫٦٢٥٦٠ TZS
20 MWK٣١٫٢٥١٢٠ TZS
50 MWK٧٨٫١٢٨٠٠ TZS
100 MWK١٥٦٫٢٥٦٠٠ TZS
250 MWK٣٩٠٫٦٤٠٠٠ TZS
500 MWK٧٨١٫٢٨٠٠٠ TZS
1000 MWK١٬٥٦٢٫٥٦٠٠٠ TZS
2000 MWK٣٬١٢٥٫١٢٠٠٠ TZS
5000 MWK٧٬٨١٢٫٨٠٠٠٠ TZS
10000 MWK١٥٬٦٢٥٫٦٠٠٠٠ TZS