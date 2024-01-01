ألف شلن تنزاني إلى كواشا ملاوية

تحويل TZS إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
658.04 mwk

1.000 TZS = 0.6580 MWK

Mid-market exchange rate at 22:31
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٤٨٢٫٨٣٣٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٨٦٢٫١٨٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٢٦١٫٤٠١٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٩٥٤٫٧٣٢٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Malawian Kwacha
1 TZS٠٫٦٥٨٠٤ MWK
5 TZS٣٫٢٩٠٢٠ MWK
10 TZS٦٫٥٨٠٣٩ MWK
20 TZS١٣٫١٦٠٧٨ MWK
50 TZS٣٢٫٩٠١٩٥ MWK
100 TZS٦٥٫٨٠٣٩٠ MWK
250 TZS١٦٤٫٥٠٩٧٥ MWK
500 TZS٣٢٩٫٠١٩٥٠ MWK
1000 TZS٦٥٨٫٠٣٩٠٠ MWK
2000 TZS١٬٣١٦٫٠٧٨٠٠ MWK
5000 TZS٣٬٢٩٠٫١٩٥٠٠ MWK
10000 TZS٦٬٥٨٠٫٣٩٠٠٠ MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / الشلن التنزاني
1 MWK١٫٥١٩٦٧ TZS
5 MWK٧٫٥٩٨٣٥ TZS
10 MWK١٥٫١٩٦٧٠ TZS
20 MWK٣٠٫٣٩٣٤٠ TZS
50 MWK٧٥٫٩٨٣٥٠ TZS
100 MWK١٥١٫٩٦٧٠٠ TZS
250 MWK٣٧٩٫٩١٧٥٠ TZS
500 MWK٧٥٩٫٨٣٥٠٠ TZS
1000 MWK١٬٥١٩٫٦٧٠٠٠ TZS
2000 MWK٣٬٠٣٩٫٣٤٠٠٠ TZS
5000 MWK٧٬٥٩٨٫٣٥٠٠٠ TZS
10000 MWK١٥٬١٩٦٫٧٠٠٠٠ TZS