شلن تنزاني إلى كواشا زامبي

تحويل TZS إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
9.58 zmw

tzs1.000 TZS = ZK0.009577 ZMW

Mid-market exchange rate at 22:01
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TZS إلى ZMW مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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ZMW

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75483.9410.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62664.4240.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.262.4070.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.0757.0670.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / زيميو
1 TZS٠٫٠٠٩٥٨ ZMW
5 TZS٠٫٠٤٧٨٨ ZMW
10 TZS٠٫٠٩٥٧٧ ZMW
20 TZS٠٫١٩١٥٣ ZMW
50 TZS٠٫٤٧٨٨٤ ZMW
100 TZS٠٫٩٥٧٦٧ ZMW
250 TZS٢٫٣٩٤١٨ ZMW
500 TZS٤٫٧٨٨٣٦ ZMW
1000 TZS٩٫٥٧٦٧١ ZMW
2000 TZS١٩٫١٥٣٤٢ ZMW
5000 TZS٤٧٫٨٨٣٥٥ ZMW
10000 TZS٩٥٫٧٦٧١٠ ZMW
معدلات التحويل زيميو / الشلن التنزاني
1 ZMW١٠٤٫٤٢٠٠٠ TZS
5 ZMW٥٢٢٫١٠٠٠٠ TZS
10 ZMW١٬٠٤٤٫٢٠٠٠٠ TZS
20 ZMW٢٬٠٨٨٫٤٠٠٠٠ TZS
50 ZMW٥٬٢٢١٫٠٠٠٠٠ TZS
100 ZMW١٠٬٤٤٢٫٠٠٠٠٠ TZS
250 ZMW٢٦٬١٠٥٫٠٠٠٠٠ TZS
500 ZMW٥٢٬٢١٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 ZMW١٠٤٬٤٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 ZMW٢٠٨٬٨٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 ZMW٥٢٢٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 ZMW١٬٠٤٤٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS