10 آلاف شلن تنزاني إلى كواشا زامبي

تحويل TZS إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

10,000 tzs
96.20 zmw

1.000 TZS = 0.009620 ZMW

Mid-market exchange rate at 05:16
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٣١٫٣٥١٫٥١٢٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٧٨٢٫٨٨٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥1١٫٠١٣١٫١٣٥٠٫٥٨٧١٤٫٠١٦٦٢٫١٩٧٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢١٠٫٥٧٩١٣٫٨٣٩٦١٫٤١١٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨١٠٫٨٩٢1٠٫٥١٧١٢٫٣٥٥٤٫٨٠١٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / زيميو
1 TZS٠٫٠٠٩٦٢ ZMW
5 TZS٠٫٠٤٨١٠ ZMW
10 TZS٠٫٠٩٦٢٠ ZMW
20 TZS٠٫١٩٢٤٠ ZMW
50 TZS٠٫٤٨٠٩٩ ZMW
100 TZS٠٫٩٦١٩٨ ZMW
250 TZS٢٫٤٠٤٩٤ ZMW
500 TZS٤٫٨٠٩٨٨ ZMW
1000 TZS٩٫٦١٩٧٦ ZMW
2000 TZS١٩٫٢٣٩٥٢ ZMW
5000 TZS٤٨٫٠٩٨٨٠ ZMW
10000 TZS٩٦٫١٩٧٦٠ ZMW
معدلات التحويل زيميو / الشلن التنزاني
1 ZMW١٠٣٫٩٥٣٠٠ TZS
5 ZMW٥١٩٫٧٦٥٠٠ TZS
10 ZMW١٬٠٣٩٫٥٣٠٠٠ TZS
20 ZMW٢٬٠٧٩٫٠٦٠٠٠ TZS
50 ZMW٥٬١٩٧٫٦٥٠٠٠ TZS
100 ZMW١٠٬٣٩٥٫٣٠٠٠٠ TZS
250 ZMW٢٥٬٩٨٨٫٢٥٠٠٠ TZS
500 ZMW٥١٬٩٧٦٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 ZMW١٠٣٬٩٥٣٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 ZMW٢٠٧٬٩٠٦٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 ZMW٥١٩٬٧٦٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 ZMW١٬٠٣٩٬٥٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS