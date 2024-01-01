شلن تنزاني إلى كونا كرواتية

تحويل TZS إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
2.59 hrk

tzs1.000 TZS = kn0.002591 HRK

Mid-market exchange rate at 22:01
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On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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TZS إلى HRK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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HRK

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.72983.9440.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60464.4120.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18262.4140.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05257.0610.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Croatian Kuna
1 TZS٠٫٠٠٢٥٩ HRK
5 TZS٠٫٠١٢٩٦ HRK
10 TZS٠٫٠٢٥٩١ HRK
20 TZS٠٫٠٥١٨٢ HRK
50 TZS٠٫١٢٩٥٦ HRK
100 TZS٠٫٢٥٩١١ HRK
250 TZS٠٫٦٤٧٧٨ HRK
500 TZS١٫٢٩٥٥٦ HRK
1000 TZS٢٫٥٩١١١ HRK
2000 TZS٥٫١٨٢٢٢ HRK
5000 TZS١٢٫٩٥٥٥٥ HRK
10000 TZS٢٥٫٩١١١٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / الشلن التنزاني
1 HRK٣٨٥٫٩٣٥٠٠ TZS
5 HRK١٬٩٢٩٫٦٧٥٠٠ TZS
10 HRK٣٬٨٥٩٫٣٥٠٠٠ TZS
20 HRK٧٬٧١٨٫٧٠٠٠٠ TZS
50 HRK١٩٬٢٩٦٫٧٥٠٠٠ TZS
100 HRK٣٨٬٥٩٣٫٥٠٠٠٠ TZS
250 HRK٩٦٬٤٨٣٫٧٥٠٠٠ TZS
500 HRK١٩٢٬٩٦٧٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 HRK٣٨٥٬٩٣٥٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 HRK٧٧١٬٨٧٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 HRK١٬٩٢٩٬٦٧٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 HRK٣٬٨٥٩٬٣٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS