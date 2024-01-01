2,000 شلن تنزاني إلى كونا كرواتية

تحويل TZS إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

2,000 tzs
5.50 hrk

1.000 TZS = 0.002751 HRK

Mid-market exchange rate at 22:31
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٢٧١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٨١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٢٢١٫٤٩٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٣٦١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٧١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Croatian Kuna
1 TZS٠٫٠٠٢٧٥ HRK
5 TZS٠٫٠١٣٧٦ HRK
10 TZS٠٫٠٢٧٥١ HRK
20 TZS٠٫٠٥٥٠٢ HRK
50 TZS٠٫١٣٧٥٦ HRK
100 TZS٠٫٢٧٥١٢ HRK
250 TZS٠٫٦٨٧٨٠ HRK
500 TZS١٫٣٧٥٦٠ HRK
1000 TZS٢٫٧٥١٢٠ HRK
2000 TZS٥٫٥٠٢٤٠ HRK
5000 TZS١٣٫٧٥٦٠٠ HRK
10000 TZS٢٧٫٥١٢٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / الشلن التنزاني
1 HRK٣٦٣٫٤٧٨٠٠ TZS
5 HRK١٬٨١٧٫٣٩٠٠٠ TZS
10 HRK٣٬٦٣٤٫٧٨٠٠٠ TZS
20 HRK٧٬٢٦٩٫٥٦٠٠٠ TZS
50 HRK١٨٬١٧٣٫٩٠٠٠٠ TZS
100 HRK٣٦٬٣٤٧٫٨٠٠٠٠ TZS
250 HRK٩٠٬٨٦٩٫٥٠٠٠٠ TZS
500 HRK١٨١٬٧٣٩٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 HRK٣٦٣٬٤٧٨٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 HRK٧٢٦٬٩٥٦٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 HRK١٬٨١٧٬٣٩٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 HRK٣٬٦٣٤٬٧٨٠٫٠٠٠٠٠ TZS