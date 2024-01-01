شلن تنزاني إلى جنيه جبل طارق

تحويل TZS إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
0.28 gip

tzs1.000 TZS = £0.0002787 GIP

Mid-market exchange rate at 03:08
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TZS إلى GIP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

GIP

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9450.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60664.4170.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.18262.410.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05257.0620.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / جنيه جبل طارق
1 TZS٠٫٠٠٠٢٨ GIP
5 TZS٠٫٠٠١٣٩ GIP
10 TZS٠٫٠٠٢٧٩ GIP
20 TZS٠٫٠٠٥٥٧ GIP
50 TZS٠٫٠١٣٩٣ GIP
100 TZS٠٫٠٢٧٨٧ GIP
250 TZS٠٫٠٦٩٦٧ GIP
500 TZS٠٫١٣٩٣٣ GIP
1000 TZS٠٫٢٧٨٦٦ GIP
2000 TZS٠٫٥٥٧٣٢ GIP
5000 TZS١٫٣٩٣٣٠ GIP
10000 TZS٢٫٧٨٦٦٠ GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الشلن التنزاني
1 GIP٣٬٥٨٨٫٦٠٠٠٠ TZS
5 GIP١٧٬٩٤٣٫٠٠٠٠٠ TZS
10 GIP٣٥٬٨٨٦٫٠٠٠٠٠ TZS
20 GIP٧١٬٧٧٢٫٠٠٠٠٠ TZS
50 GIP١٧٩٬٤٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS
100 GIP٣٥٨٬٨٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
250 GIP٨٩٧٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
500 GIP١٬٧٩٤٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 GIP٣٬٥٨٨٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 GIP٧٬١٧٧٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 GIP١٧٬٩٤٣٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 GIP٣٥٬٨٨٦٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS