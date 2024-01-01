5,000 شلن تنزاني إلى جنيه جبل طارق

تحويل TZS إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

5,000 tzs
1.53 gip

1.000 TZS = 0.0003063 GIP

Mid-market exchange rate at 23:00
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٨٢٫٨٣٧٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١١٦٢٫١٦٩٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٨1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٣٨٦١٫٤٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٦٥٤٫٧٣٥٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / جنيه جبل طارق
1 TZS٠٫٠٠٠٣١ GIP
5 TZS٠٫٠٠١٥٣ GIP
10 TZS٠٫٠٠٣٠٦ GIP
20 TZS٠٫٠٠٦١٣ GIP
50 TZS٠٫٠١٥٣٢ GIP
100 TZS٠٫٠٣٠٦٣ GIP
250 TZS٠٫٠٧٦٥٨ GIP
500 TZS٠٫١٥٣١٥ GIP
1000 TZS٠٫٣٠٦٣١ GIP
2000 TZS٠٫٦١٢٦١ GIP
5000 TZS١٫٥٣١٥٤ GIP
10000 TZS٣٫٠٦٣٠٧ GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الشلن التنزاني
1 GIP٣٬٢٦٤٫٧٠٠٠٠ TZS
5 GIP١٦٬٣٢٣٫٥٠٠٠٠ TZS
10 GIP٣٢٬٦٤٧٫٠٠٠٠٠ TZS
20 GIP٦٥٬٢٩٤٫٠٠٠٠٠ TZS
50 GIP١٦٣٬٢٣٥٫٠٠٠٠٠ TZS
100 GIP٣٢٦٬٤٧٠٫٠٠٠٠٠ TZS
250 GIP٨١٦٬١٧٥٫٠٠٠٠٠ TZS
500 GIP١٬٦٣٢٬٣٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 GIP٣٬٢٦٤٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 GIP٦٬٥٢٩٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 GIP١٦٬٣٢٣٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 GIP٣٢٬٦٤٧٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS