شلن تنزاني إلى بيزو مكسيكي

تحويل TZS إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
7.28 mxn

tzs1.000 TZS = Mex$0.007280 MXN

Mid-market exchange rate at 03:16
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TZS إلى MXN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MXN

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75683.9430.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62464.4080.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.20162.4090.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06857.0520.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Mexican Peso
1 TZS٠٫٠٠٧٢٨ MXN
5 TZS٠٫٠٣٦٤٠ MXN
10 TZS٠٫٠٧٢٨٠ MXN
20 TZS٠٫١٤٥٥٩ MXN
50 TZS٠٫٣٦٣٩٨ MXN
100 TZS٠٫٧٢٧٩٥ MXN
250 TZS١٫٨١٩٨٨ MXN
500 TZS٣٫٦٣٩٧٧ MXN
1000 TZS٧٫٢٧٩٥٣ MXN
2000 TZS١٤٫٥٥٩٠٦ MXN
5000 TZS٣٦٫٣٩٧٦٥ MXN
10000 TZS٧٢٫٧٩٥٣٠ MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / الشلن التنزاني
1 MXN١٣٧٫٣٧١٠٠ TZS
5 MXN٦٨٦٫٨٥٥٠٠ TZS
10 MXN١٬٣٧٣٫٧١٠٠٠ TZS
20 MXN٢٬٧٤٧٫٤٢٠٠٠ TZS
50 MXN٦٬٨٦٨٫٥٥٠٠٠ TZS
100 MXN١٣٬٧٣٧٫١٠٠٠٠ TZS
250 MXN٣٤٬٣٤٢٫٧٥٠٠٠ TZS
500 MXN٦٨٬٦٨٥٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 MXN١٣٧٬٣٧١٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 MXN٢٧٤٬٧٤٢٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 MXN٦٨٦٬٨٥٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 MXN١٬٣٧٣٬٧١٠٫٠٠٠٠٠ TZS