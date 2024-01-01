شلن تنزاني إلى توغروغ منغولي

تحويل TZS إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
1,247.09 mnt

tzs1.000 TZS = ₮1.247 MNT

Mid-market exchange rate at 03:15
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TZS إلى MNT مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MNT

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4720.75517.75783.9460.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62464.4080.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.262.4040.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06757.0450.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / التوغروغ المنغولي
1 TZS١٫٢٤٧٠٩ MNT
5 TZS٦٫٢٣٥٤٥ MNT
10 TZS١٢٫٤٧٠٩٠ MNT
20 TZS٢٤٫٩٤١٨٠ MNT
50 TZS٦٢٫٣٥٤٥٠ MNT
100 TZS١٢٤٫٧٠٩٠٠ MNT
250 TZS٣١١٫٧٧٢٥٠ MNT
500 TZS٦٢٣٫٥٤٥٠٠ MNT
1000 TZS١٬٢٤٧٫٠٩٠٠٠ MNT
2000 TZS٢٬٤٩٤٫١٨٠٠٠ MNT
5000 TZS٦٬٢٣٥٫٤٥٠٠٠ MNT
10000 TZS١٢٬٤٧٠٫٩٠٠٠٠ MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / الشلن التنزاني
1 MNT٠٫٨٠١٨٦ TZS
5 MNT٤٫٠٠٩٣٢ TZS
10 MNT٨٫٠١٨٦٤ TZS
20 MNT١٦٫٠٣٧٢٨ TZS
50 MNT٤٠٫٠٩٣٢٠ TZS
100 MNT٨٠٫١٨٦٤٠ TZS
250 MNT٢٠٠٫٤٦٦٠٠ TZS
500 MNT٤٠٠٫٩٣٢٠٠ TZS
1000 MNT٨٠١٫٨٦٤٠٠ TZS
2000 MNT١٬٦٠٣٫٧٢٨٠٠ TZS
5000 MNT٤٬٠٠٩٫٣٢٠٠٠ TZS
10000 MNT٨٬٠١٨٫٦٤٠٠٠ TZS