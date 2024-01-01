Tanzanya şilininden Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile TZS → MNT çevirin

1.000 tzs
1.338,87 mnt

1.00000 TZS = 1.33887 MNT

22:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.34571.346751.533150.79380818.945783.01010.92835
1 SGD0.74310811.000781.13930.58988514.078761.68540.689883
1 CAD0.7425280.9992211.138410.58942514.067761.63730.689345
1 AUD0.652250.8777330.87841810.51776112.357354.14330.605533

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tanzanya şilininden Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Moğol Tugriki
1 TZS1.33887 MNT
5 TZS6.69435 MNT
10 TZS13.38870 MNT
20 TZS26.77740 MNT
50 TZS66.94350 MNT
100 TZS133.88700 MNT
250 TZS334.71750 MNT
500 TZS669.43500 MNT
1000 TZS1338.87000 MNT
2000 TZS2677.74000 MNT
5000 TZS6694.35000 MNT
10000 TZS13388.70000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Tanzanya Şilini
1 MNT0.74690 TZS
5 MNT3.73450 TZS
10 MNT7.46900 TZS
20 MNT14.93800 TZS
50 MNT37.34500 TZS
100 MNT74.69000 TZS
250 MNT186.72500 TZS
500 MNT373.45000 TZS
1000 MNT746.90000 TZS
2000 MNT1493.80000 TZS
5000 MNT3734.50000 TZS
10000 MNT7469.00000 TZS