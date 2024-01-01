شلن تنزاني إلى كولون كوستاريكي

تحويل TZS إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
192.94 crc

tzs1.000 TZS = ₡0.1929 CRC

Mid-market exchange rate at 03:04
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TZS إلى CRC مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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CRC

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9570.895
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60664.4310.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18362.4290.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05657.0910.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / كوستاريكا كولوين
1 TZS٠٫١٩٢٩٤ CRC
5 TZS٠٫٩٦٤٧٢ CRC
10 TZS١٫٩٢٩٤٣ CRC
20 TZS٣٫٨٥٨٨٦ CRC
50 TZS٩٫٦٤٧١٥ CRC
100 TZS١٩٫٢٩٤٣٠ CRC
250 TZS٤٨٫٢٣٥٧٥ CRC
500 TZS٩٦٫٤٧١٥٠ CRC
1000 TZS١٩٢٫٩٤٣٠٠ CRC
2000 TZS٣٨٥٫٨٨٦٠٠ CRC
5000 TZS٩٦٤٫٧١٥٠٠ CRC
10000 TZS١٬٩٢٩٫٤٣٠٠٠ CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الشلن التنزاني
1 CRC٥٫١٨٢٨٧ TZS
5 CRC٢٥٫٩١٤٣٥ TZS
10 CRC٥١٫٨٢٨٧٠ TZS
20 CRC١٠٣٫٦٥٧٤٠ TZS
50 CRC٢٥٩٫١٤٣٥٠ TZS
100 CRC٥١٨٫٢٨٧٠٠ TZS
250 CRC١٬٢٩٥٫٧١٧٥٠ TZS
500 CRC٢٬٥٩١٫٤٣٥٠٠ TZS
1000 CRC٥٬١٨٢٫٨٧٠٠٠ TZS
2000 CRC١٠٬٣٦٥٫٧٤٠٠٠ TZS
5000 CRC٢٥٬٩١٤٫٣٥٠٠٠ TZS
10000 CRC٥١٬٨٢٨٫٧٠٠٠٠ TZS