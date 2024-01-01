10 شلن تنزاني إلى كولون كوستاريكي

تحويل TZS إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

10 tzs
2.00 crc

1.000 TZS = 0.1999 CRC

Mid-market exchange rate at 22:31
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٤٨٢٫٨٣٤٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٦٦٢٫١٧١٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٦١٫٣٩٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٣٥٤٫٧٠٨٠٫٦٠٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / كوستاريكا كولوين
1 TZS٠٫١٩٩٩٠ CRC
5 TZS٠٫٩٩٩٤٩ CRC
10 TZS١٫٩٩٨٩٧ CRC
20 TZS٣٫٩٩٧٩٤ CRC
50 TZS٩٫٩٩٤٨٥ CRC
100 TZS١٩٫٩٨٩٧٠ CRC
250 TZS٤٩٫٩٧٤٢٥ CRC
500 TZS٩٩٫٩٤٨٥٠ CRC
1000 TZS١٩٩٫٨٩٧٠٠ CRC
2000 TZS٣٩٩٫٧٩٤٠٠ CRC
5000 TZS٩٩٩٫٤٨٥٠٠ CRC
10000 TZS١٬٩٩٨٫٩٧٠٠٠ CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الشلن التنزاني
1 CRC٥٫٠٠٢٥٨ TZS
5 CRC٢٥٫٠١٢٩٠ TZS
10 CRC٥٠٫٠٢٥٨٠ TZS
20 CRC١٠٠٫٠٥١٦٠ TZS
50 CRC٢٥٠٫١٢٩٠٠ TZS
100 CRC٥٠٠٫٢٥٨٠٠ TZS
250 CRC١٬٢٥٠٫٦٤٥٠٠ TZS
500 CRC٢٬٥٠١٫٢٩٠٠٠ TZS
1000 CRC٥٬٠٠٢٫٥٨٠٠٠ TZS
2000 CRC١٠٬٠٠٥٫١٦٠٠٠ TZS
5000 CRC٢٥٬٠١٢٫٩٠٠٠٠ TZS
10000 CRC٥٠٬٠٢٥٫٨٠٠٠٠ TZS