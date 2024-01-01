شلن تنزاني إلى باتاكا ماكاوية

تحويل TZS إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
2.96 mop

tzs1.000 TZS = MOP$0.002965 MOP

Mid-market exchange rate at 03:15
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TZS إلى MOP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MOP

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4720.75517.75783.9460.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62464.4080.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.262.4040.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06757.0450.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Macanese Pataca
1 TZS٠٫٠٠٢٩٦ MOP
5 TZS٠٫٠١٤٨٢ MOP
10 TZS٠٫٠٢٩٦٥ MOP
20 TZS٠٫٠٥٩٢٩ MOP
50 TZS٠٫١٤٨٢٣ MOP
100 TZS٠٫٢٩٦٤٧ MOP
250 TZS٠٫٧٤١١٧ MOP
500 TZS١٫٤٨٢٣٣ MOP
1000 TZS٢٫٩٦٤٦٦ MOP
2000 TZS٥٫٩٢٩٣٢ MOP
5000 TZS١٤٫٨٢٣٣٠ MOP
10000 TZS٢٩٫٦٤٦٦٠ MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / الشلن التنزاني
1 MOP٣٣٧٫٣٠٧٠٠ TZS
5 MOP١٬٦٨٦٫٥٣٥٠٠ TZS
10 MOP٣٬٣٧٣٫٠٧٠٠٠ TZS
20 MOP٦٬٧٤٦٫١٤٠٠٠ TZS
50 MOP١٦٬٨٦٥٫٣٥٠٠٠ TZS
100 MOP٣٣٬٧٣٠٫٧٠٠٠٠ TZS
250 MOP٨٤٬٣٢٦٫٧٥٠٠٠ TZS
500 MOP١٦٨٬٦٥٣٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 MOP٣٣٧٬٣٠٧٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 MOP٦٧٤٬٦١٤٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 MOP١٬٦٨٦٬٥٣٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 MOP٣٬٣٧٣٬٠٧٠٫٠٠٠٠٠ TZS