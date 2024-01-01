شلن تنزاني إلى دينار صربي

تحويل TZS إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
38.68 rsd

tzs1.000 TZS = РСД0.03869 RSD

Mid-market exchange rate at 03:20
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TZS إلى RSD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

RSD

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75783.9410.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62564.4090.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.20262.4070.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06857.0510.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / الدينار الصربي
1 TZS٠٫٠٣٨٦٩ RSD
5 TZS٠٫١٩٣٤٢ RSD
10 TZS٠٫٣٨٦٨٥ RSD
20 TZS٠٫٧٧٣٧٠ RSD
50 TZS١٫٩٣٤٢٥ RSD
100 TZS٣٫٨٦٨٥٠ RSD
250 TZS٩٫٦٧١٢٥ RSD
500 TZS١٩٫٣٤٢٥٠ RSD
1000 TZS٣٨٫٦٨٥٠٠ RSD
2000 TZS٧٧٫٣٧٠٠٠ RSD
5000 TZS١٩٣٫٤٢٥٠٠ RSD
10000 TZS٣٨٦٫٨٥٠٠٠ RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / الشلن التنزاني
1 RSD٢٥٫٨٤٩٨٠ TZS
5 RSD١٢٩٫٢٤٩٠٠ TZS
10 RSD٢٥٨٫٤٩٨٠٠ TZS
20 RSD٥١٦٫٩٩٦٠٠ TZS
50 RSD١٬٢٩٢٫٤٩٠٠٠ TZS
100 RSD٢٬٥٨٤٫٩٨٠٠٠ TZS
250 RSD٦٬٤٦٢٫٤٥٠٠٠ TZS
500 RSD١٢٬٩٢٤٫٩٠٠٠٠ TZS
1000 RSD٢٥٬٨٤٩٫٨٠٠٠٠ TZS
2000 RSD٥١٬٦٩٩٫٦٠٠٠٠ TZS
5000 RSD١٢٩٬٢٤٩٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 RSD٢٥٨٬٤٩٨٫٠٠٠٠٠ TZS