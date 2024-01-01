شلن تنزاني إلى لوتي ليسوتو

تحويل TZS إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
6.54 lsl

tzs1.000 TZS = L0.006544 LSL

Mid-market exchange rate at 03:14
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TZS إلى LSL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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LSL

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.73183.9460.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60564.4130.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.1862.4020.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.0557.050.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Lesotho Loti
1 TZS٠٫٠٠٦٥٤ LSL
5 TZS٠٫٠٣٢٧٢ LSL
10 TZS٠٫٠٦٥٤٤ LSL
20 TZS٠٫١٣٠٨٨ LSL
50 TZS٠٫٣٢٧١٩ LSL
100 TZS٠٫٦٥٤٣٩ LSL
250 TZS١٫٦٣٥٩٧ LSL
500 TZS٣٫٢٧١٩٣ LSL
1000 TZS٦٫٥٤٣٨٦ LSL
2000 TZS١٣٫٠٨٧٧٢ LSL
5000 TZS٣٢٫٧١٩٣٠ LSL
10000 TZS٦٥٫٤٣٨٦٠ LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / الشلن التنزاني
1 LSL١٥٢٫٨١٥٠٠ TZS
5 LSL٧٦٤٫٠٧٥٠٠ TZS
10 LSL١٬٥٢٨٫١٥٠٠٠ TZS
20 LSL٣٬٠٥٦٫٣٠٠٠٠ TZS
50 LSL٧٬٦٤٠٫٧٥٠٠٠ TZS
100 LSL١٥٬٢٨١٫٥٠٠٠٠ TZS
250 LSL٣٨٬٢٠٣٫٧٥٠٠٠ TZS
500 LSL٧٦٬٤٠٧٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 LSL١٥٢٬٨١٥٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 LSL٣٠٥٬٦٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 LSL٧٦٤٬٠٧٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 LSL١٬٥٢٨٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS