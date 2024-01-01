شلن تنزاني إلى كتزال غواتيمالي

تحويل TZS إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
2.85 gtq

tzs1.000 TZS = Q0.002855 GTQ

Mid-market exchange rate at 03:08
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TZS إلى GTQ مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

GTQ

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9450.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60664.4170.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.18262.410.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05257.0620.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Guatemalan Quetzal
1 TZS٠٫٠٠٢٨٥ GTQ
5 TZS٠٫٠١٤٢٧ GTQ
10 TZS٠٫٠٢٨٥٥ GTQ
20 TZS٠٫٠٥٧١٠ GTQ
50 TZS٠٫١٤٢٧٤ GTQ
100 TZS٠٫٢٨٥٤٩ GTQ
250 TZS٠٫٧١٣٧٢ GTQ
500 TZS١٫٤٢٧٤٤ GTQ
1000 TZS٢٫٨٥٤٨٨ GTQ
2000 TZS٥٫٧٠٩٧٦ GTQ
5000 TZS١٤٫٢٧٤٤٠ GTQ
10000 TZS٢٨٫٥٤٨٨٠ GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / الشلن التنزاني
1 GTQ٣٥٠٫٢٧٧٠٠ TZS
5 GTQ١٬٧٥١٫٣٨٥٠٠ TZS
10 GTQ٣٬٥٠٢٫٧٧٠٠٠ TZS
20 GTQ٧٬٠٠٥٫٥٤٠٠٠ TZS
50 GTQ١٧٬٥١٣٫٨٥٠٠٠ TZS
100 GTQ٣٥٬٠٢٧٫٧٠٠٠٠ TZS
250 GTQ٨٧٬٥٦٩٫٢٥٠٠٠ TZS
500 GTQ١٧٥٬١٣٨٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 GTQ٣٥٠٬٢٧٧٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 GTQ٧٠٠٬٥٥٤٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 GTQ١٬٧٥١٬٣٨٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 GTQ٣٬٥٠٢٬٧٧٠٫٠٠٠٠٠ TZS