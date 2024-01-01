Танзанийский шиллинг (TZS)

Название валюты

Танзанийский шиллинг

tzs

Обменный курс для TZS

 USD SGD CAD AUD GBP ZAR INR EUR
Из TZS0.00038 0.00050 0.00051 0.00056 0.00029 0.00683 0.03144 0.00034
В TZS2660.00000 1982.63000 1944.09000 1791.38000 3452.81000 146.35200 31.81070 2904.59000

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