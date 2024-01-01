Танзанийский шиллинг (TZS)
Название валюты
Танзанийский шиллинг
Символ валюты
tzs
Обменный курс для TZS
|USD
|SGD
|CAD
|AUD
|GBP
|ZAR
|INR
|EUR
|Из TZS
|0.00038
|0.00050
|0.00051
|0.00056
|0.00029
|0.00683
|0.03144
|0.00034
|В TZS
|2660.00000
|1982.63000
|1944.09000
|1791.38000
|3452.81000
|146.35200
|31.81070
|2904.59000
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