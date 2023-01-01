Танзанийские шиллинги в брунейские доллары

Сконвертируйте TZS в BND по реальному обменному курсу

1000 tzs
0.54 bnd

1.00000 TZS = 0.00054 BND

Среднерыночный курс в 10:36 UTC
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График изменения обменного курса TZS к BND

1 мин. назад 1 TZS → 0 BND
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86131.073689.0641.456451.675540.958518.5278
1GBP1.1610411.2465103.4081.6911.945381.1128521.5116
1USD0.931450.802246182.95831.35661.560670.892817.2576
1INR0.01122790.009670480.012054210.01635280.01881270.0107620.208027

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Брунейский доллар
1 TZS0.00054 BND
5 TZS0.00272 BND
10 TZS0.00544 BND
20 TZS0.01087 BND
50 TZS0.02718 BND
100 TZS0.05435 BND
250 TZS0.13588 BND
500 TZS0.27177 BND
1000 TZS0.54353 BND
2000 TZS1.08707 BND
5000 TZS2.71767 BND
10000 TZS5.43533 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Танзанийский шиллинг
1 BND1839.81000 TZS
5 BND9199.05000 TZS
10 BND18398.10000 TZS
20 BND36796.20000 TZS
50 BND91990.50000 TZS
100 BND183981.00000 TZS
250 BND459952.50000 TZS
500 BND919905.00000 TZS
1000 BND1839810.00000 TZS
2000 BND3679620.00000 TZS
5000 BND9199050.00000 TZS
10000 BND18398100.00000 TZS