250 танзанийских шиллингов в брунейские доллары

Сконвертируйте TZS в BND по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = B$0,0004982 BND

Среднерыночный курс в 22:58
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График изменения обменного курса TZS к BND

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BND
1 TZS в BNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00050,0005
Низкий0,00050,0005
В среднем0,00050,0005
Изменение3.98%1.62%
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Соотношение 1 TZS к BND

За последние 30 дней максимальный курс TZS к BND составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0005. Изменение курса TZS к BND в процентном соотношении составило 3.98.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к BND составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0005. Изменение курса TZS к BND в процентном соотношении составило 1.62.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3271,3911,520,77517,6384,3920,934
1 SGD0,75311,0481,1450,58413,28163,5770,703
1 CAD0,7190,95411,0920,55712,67360,6660,671
1 AUD0,6580,8730,91510,5111,655,530,614

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Брунейский доллар
1 TZS0,00050 BND
5 TZS0,00249 BND
10 TZS0,00498 BND
20 TZS0,00996 BND
50 TZS0,02491 BND
100 TZS0,04982 BND
250 TZS0,12455 BND
500 TZS0,24911 BND
1000 TZS0,49821 BND
2000 TZS0,99643 BND
5000 TZS2,49108 BND
10000 TZS4,98215 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Танзанийский шиллинг
1 BND2 007,16000 TZS
5 BND10 035,80000 TZS
10 BND20 071,60000 TZS
20 BND40 143,20000 TZS
50 BND100 358,00000 TZS
100 BND200 716,00000 TZS
250 BND501 790,00000 TZS
500 BND1 003 580,00000 TZS
1000 BND2 007 160,00000 TZS
2000 BND4 014 320,00000 TZS
5000 BND10 035 800,00000 TZS
10000 BND20 071 600,00000 TZS