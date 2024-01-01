1 брунейский доллар в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте BND в TZS по реальному обменному курсу

1 bnd
1 989,09 tzs

B$1,000 BND = tzs1 989 TZS

Среднерыночный курс в 14:20
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1 BND в TZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 991,17001 991,1700
Низкий1 930,49001 893,7300
В среднем1 955,40731 931,0287
Изменить2.95%4.78%
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Соотношение 1 BND к TZS

За последние 30 дней максимальный курс BND к TZS составил 1 991,1700, а минимальный — 1 930,4900. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 955,4073. Изменение курса BND к TZS в процентном соотношении составило 2.95.

За последние 90 дней максимальный курс BND к TZS составил 1 991,1700, а минимальный — 1 893,7300. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 931,0287. Изменение курса BND к TZS в процентном соотношении составило 4.78.

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Популярные валюты

 USDEURCADNZDZARSGDAUDGBP
1 USD10,9171,3691,64818,2211,3421,4850,771
1 EUR1,09111,4931,79719,8711,4641,620,841
1 CAD0,730,6711,20413,3080,981,0850,563
1 NZD0,6070,5560,831111,0560,8140,9010,468

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Как произвести расчет конвертации из брунейских долларов в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BND из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BND в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для брунейский доллар

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BND в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Брунейский доллар / Танзанийский шиллинг
1 BND1 989,09000 TZS
5 BND9 945,45000 TZS
10 BND19 890,90000 TZS
20 BND39 781,80000 TZS
50 BND99 454,50000 TZS
100 BND198 909,00000 TZS
250 BND497 272,50000 TZS
500 BND994 545,00000 TZS
1000 BND1 989 090,00000 TZS
2000 BND3 978 180,00000 TZS
5000 BND9 945 450,00000 TZS
10000 BND19 890 900,00000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Брунейский доллар
1 TZS0,00050 BND
5 TZS0,00251 BND
10 TZS0,00503 BND
20 TZS0,01005 BND
50 TZS0,02514 BND
100 TZS0,05027 BND
250 TZS0,12569 BND
500 TZS0,25137 BND
1000 TZS0,50274 BND
2000 TZS1,00548 BND
5000 TZS2,51371 BND
10000 TZS5,02742 BND