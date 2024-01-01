1 брунейский доллар в танзанийские шиллинги
Сконвертируйте BND в TZS по реальному обменному курсу
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|1 BND в TZS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1 991,1700
|1 991,1700
|Низкий
|1 930,4900
|1 893,7300
|В среднем
|1 955,4073
|1 931,0287
|Изменить
|2.95%
|4.78%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BND к TZS
За последние 30 дней максимальный курс BND к TZS составил 1 991,1700, а минимальный — 1 930,4900. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 955,4073. Изменение курса BND к TZS в процентном соотношении составило 2.95.
За последние 90 дней максимальный курс BND к TZS составил 1 991,1700, а минимальный — 1 893,7300. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 931,0287. Изменение курса BND к TZS в процентном соотношении составило 4.78.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из брунейских долларов в танзанийские шиллинги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BND из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BND в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Брунейский доллар / Танзанийский шиллинг
|1 BND
|1 989,09000 TZS
|5 BND
|9 945,45000 TZS
|10 BND
|19 890,90000 TZS
|20 BND
|39 781,80000 TZS
|50 BND
|99 454,50000 TZS
|100 BND
|198 909,00000 TZS
|250 BND
|497 272,50000 TZS
|500 BND
|994 545,00000 TZS
|1000 BND
|1 989 090,00000 TZS
|2000 BND
|3 978 180,00000 TZS
|5000 BND
|9 945 450,00000 TZS
|10000 BND
|19 890 900,00000 TZS