Tanzanya şilininden Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile TZS → BND çevirin

1.000 tzs
0,53 bnd

1.00000 TZS = 0.00053 BND

00:02 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.345551.34661.532570.79365118.946283.01240.92825
1 SGD0.74319111.000781.138990.58983414.080661.6940.689896
1 CAD0.7426110.9992211.13810.58937414.069761.64590.689358
1 AUD0.65250.8779710.87865710.51785712.362454.16560.605709

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Tanzanya şilininden Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

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TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Brunei Doları
1 TZS0.00053 BND
5 TZS0.00265 BND
10 TZS0.00530 BND
20 TZS0.01060 BND
50 TZS0.02649 BND
100 TZS0.05299 BND
250 TZS0.13247 BND
500 TZS0.26495 BND
1000 TZS0.52990 BND
2000 TZS1.05980 BND
5000 TZS2.64949 BND
10000 TZS5.29898 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Tanzanya Şilini
1 BND1887.15000 TZS
5 BND9435.75000 TZS
10 BND18871.50000 TZS
20 BND37743.00000 TZS
50 BND94357.50000 TZS
100 BND188715.00000 TZS
250 BND471787.50000 TZS
500 BND943575.00000 TZS
1000 BND1887150.00000 TZS
2000 BND3774300.00000 TZS
5000 BND9435750.00000 TZS
10000 BND18871500.00000 TZS