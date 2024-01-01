شلن تنزاني إلى درهم مغربي

تحويل TZS إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
3.56 mad

tzs1.000 TZS = د.م.0.003558 MAD

Mid-market exchange rate at 03:14
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TZS إلى MAD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MAD

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.73183.9460.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60564.4130.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.1862.4020.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.0557.050.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / الدرهم المغربي
1 TZS٠٫٠٠٣٥٦ MAD
5 TZS٠٫٠١٧٧٩ MAD
10 TZS٠٫٠٣٥٥٨ MAD
20 TZS٠٫٠٧١١٧ MAD
50 TZS٠٫١٧٧٩٢ MAD
100 TZS٠٫٣٥٥٨٤ MAD
250 TZS٠٫٨٨٩٦٠ MAD
500 TZS١٫٧٧٩١٩ MAD
1000 TZS٣٫٥٥٨٣٩ MAD
2000 TZS٧٫١١٦٧٨ MAD
5000 TZS١٧٫٧٩١٩٥ MAD
10000 TZS٣٥٫٥٨٣٩٠ MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / الشلن التنزاني
1 MAD٢٨١٫٠٢٦٠٠ TZS
5 MAD١٬٤٠٥٫١٣٠٠٠ TZS
10 MAD٢٬٨١٠٫٢٦٠٠٠ TZS
20 MAD٥٬٦٢٠٫٥٢٠٠٠ TZS
50 MAD١٤٬٠٥١٫٣٠٠٠٠ TZS
100 MAD٢٨٬١٠٢٫٦٠٠٠٠ TZS
250 MAD٧٠٬٢٥٦٫٥٠٠٠٠ TZS
500 MAD١٤٠٬٥١٣٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 MAD٢٨١٬٠٢٦٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 MAD٥٦٢٬٠٥٢٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 MAD١٬٤٠٥٬١٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 MAD٢٬٨١٠٬٢٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS