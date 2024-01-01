شلن تنزاني إلى روبية إندونيسية

تحويل TZS إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
5,714.89 idr

tzs1.000 TZS = Rp5.715 IDR

Mid-market exchange rate at 03:08
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TZS إلى IDR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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IDR

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.72983.9440.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60464.4120.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18262.4140.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05257.0610.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / الروبية الإندونيسية
1 TZS٥٫٧١٤٨٩ IDR
5 TZS٢٨٫٥٧٤٤٥ IDR
10 TZS٥٧٫١٤٨٩٠ IDR
20 TZS١١٤٫٢٩٧٨٠ IDR
50 TZS٢٨٥٫٧٤٤٥٠ IDR
100 TZS٥٧١٫٤٨٩٠٠ IDR
250 TZS١٬٤٢٨٫٧٢٢٥٠ IDR
500 TZS٢٬٨٥٧٫٤٤٥٠٠ IDR
1000 TZS٥٬٧١٤٫٨٩٠٠٠ IDR
2000 TZS١١٬٤٢٩٫٧٨٠٠٠ IDR
5000 TZS٢٨٬٥٧٤٫٤٥٠٠٠ IDR
10000 TZS٥٧٬١٤٨٫٩٠٠٠٠ IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الشلن التنزاني
1 IDR٠٫١٧٤٩٨ TZS
5 IDR٠٫٨٧٤٩١ TZS
10 IDR١٫٧٤٩٨١ TZS
20 IDR٣٫٤٩٩٦٢ TZS
50 IDR٨٫٧٤٩٠٥ TZS
100 IDR١٧٫٤٩٨١٠ TZS
250 IDR٤٣٫٧٤٥٢٥ TZS
500 IDR٨٧٫٤٩٠٥٠ TZS
1000 IDR١٧٤٫٩٨١٠٠ TZS
2000 IDR٣٤٩٫٩٦٢٠٠ TZS
5000 IDR٨٧٤٫٩٠٥٠٠ TZS
10000 IDR١٬٧٤٩٫٨١٠٠٠ TZS