شلن تنزاني إلى بيزو أوروغواي

تحويل TZS إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
14.86 uyu

tzs1.000 TZS = $U0.01486 UYU

Mid-market exchange rate at 03:08
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TZS إلى UYU مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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UYU

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75583.9380.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62764.4210.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.20162.4090.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.07157.0650.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / البيزو االأوروجواي
1 TZS٠٫٠١٤٨٦ UYU
5 TZS٠٫٠٧٤٢٩ UYU
10 TZS٠٫١٤٨٥٧ UYU
20 TZS٠٫٢٩٧١٤ UYU
50 TZS٠٫٧٤٢٨٥ UYU
100 TZS١٫٤٨٥٧٠ UYU
250 TZS٣٫٧١٤٢٥ UYU
500 TZS٧٫٤٢٨٥٠ UYU
1000 TZS١٤٫٨٥٧٠٠ UYU
2000 TZS٢٩٫٧١٤٠٠ UYU
5000 TZS٧٤٫٢٨٥٠٠ UYU
10000 TZS١٤٨٫٥٧٠٠٠ UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / الشلن التنزاني
1 UYU٦٧٫٣٠٨٤٠ TZS
5 UYU٣٣٦٫٥٤٢٠٠ TZS
10 UYU٦٧٣٫٠٨٤٠٠ TZS
20 UYU١٬٣٤٦٫١٦٨٠٠ TZS
50 UYU٣٬٣٦٥٫٤٢٠٠٠ TZS
100 UYU٦٬٧٣٠٫٨٤٠٠٠ TZS
250 UYU١٦٬٨٢٧٫١٠٠٠٠ TZS
500 UYU٣٣٬٦٥٤٫٢٠٠٠٠ TZS
1000 UYU٦٧٬٣٠٨٫٤٠٠٠٠ TZS
2000 UYU١٣٤٬٦١٦٫٨٠٠٠٠ TZS
5000 UYU٣٣٦٬٥٤٢٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 UYU٦٧٣٬٠٨٤٫٠٠٠٠٠ TZS