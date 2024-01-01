10 شلن تنزاني إلى بيزو أوروغواي

تحويل TZS إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

10 tzs
0.15 uyu

1.000 TZS = 0.01521 UYU

Mid-market exchange rate at 03:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٥٢٩١٫٤٧٤١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٥
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٨٨١٫٧٢٦١٫٩٣٤١٫١٢٣٢١٫٤٨٣
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٦٨١٫٣٥١٫٥١٢٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / البيزو االأوروجواي
1 TZS٠٫٠١٥٢١ UYU
5 TZS٠٫٠٧٦٠٥ UYU
10 TZS٠٫١٥٢١٠ UYU
20 TZS٠٫٣٠٤٢٠ UYU
50 TZS٠٫٧٦٠٥٠ UYU
100 TZS١٫٥٢١٠٠ UYU
250 TZS٣٫٨٠٢٥٠ UYU
500 TZS٧٫٦٠٥٠٠ UYU
1000 TZS١٥٫٢١٠٠٠ UYU
2000 TZS٣٠٫٤٢٠٠٠ UYU
5000 TZS٧٦٫٠٥٠٠٠ UYU
10000 TZS١٥٢٫١٠٠٠٠ UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / الشلن التنزاني
1 UYU٦٥٫٧٤٦٢٠ TZS
5 UYU٣٢٨٫٧٣١٠٠ TZS
10 UYU٦٥٧٫٤٦٢٠٠ TZS
20 UYU١٬٣١٤٫٩٢٤٠٠ TZS
50 UYU٣٬٢٨٧٫٣١٠٠٠ TZS
100 UYU٦٬٥٧٤٫٦٢٠٠٠ TZS
250 UYU١٦٬٤٣٦٫٥٥٠٠٠ TZS
500 UYU٣٢٬٨٧٣٫١٠٠٠٠ TZS
1000 UYU٦٥٬٧٤٦٫٢٠٠٠٠ TZS
2000 UYU١٣١٬٤٩٢٫٤٠٠٠٠ TZS
5000 UYU٣٢٨٬٧٣١٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 UYU٦٥٧٬٤٦٢٫٠٠٠٠٠ TZS