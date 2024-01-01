شلن تنزاني إلى يوان صيني

تحويل TZS إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
2.63 cny

tzs1.000 TZS = ¥0.002632 CNY

Mid-market exchange rate at 03:04
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TZS إلى CNY مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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CNY

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9570.895
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60664.4310.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18362.4290.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05657.0910.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Chinese Yuan RMB
1 TZS٠٫٠٠٢٦٣ CNY
5 TZS٠٫٠١٣١٦ CNY
10 TZS٠٫٠٢٦٣٢ CNY
20 TZS٠٫٠٥٢٦٤ CNY
50 TZS٠٫١٣١٥٩ CNY
100 TZS٠٫٢٦٣١٨ CNY
250 TZS٠٫٦٥٧٩٥ CNY
500 TZS١٫٣١٥٨٩ CNY
1000 TZS٢٫٦٣١٧٨ CNY
2000 TZS٥٫٢٦٣٥٦ CNY
5000 TZS١٣٫١٥٨٩٠ CNY
10000 TZS٢٦٫٣١٧٨٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الشلن التنزاني
1 CNY٣٧٩٫٩٧١٠٠ TZS
5 CNY١٬٨٩٩٫٨٥٥٠٠ TZS
10 CNY٣٬٧٩٩٫٧١٠٠٠ TZS
20 CNY٧٬٥٩٩٫٤٢٠٠٠ TZS
50 CNY١٨٬٩٩٨٫٥٥٠٠٠ TZS
100 CNY٣٧٬٩٩٧٫١٠٠٠٠ TZS
250 CNY٩٤٬٩٩٢٫٧٥٠٠٠ TZS
500 CNY١٨٩٬٩٨٥٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 CNY٣٧٩٬٩٧١٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 CNY٧٥٩٬٩٤٢٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 CNY١٬٨٩٩٬٨٥٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 CNY٣٬٧٩٩٬٧١٠٫٠٠٠٠٠ TZS