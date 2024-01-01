شلن تنزاني إلى دينار جزائري

تحويل TZS إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
49.41 dzd

tzs1.000 TZS = دج0.04941 DZD

Mid-market exchange rate at 03:06
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TZS إلى DZD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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DZD

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9510.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60564.4220.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18362.420.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05257.0660.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Algerian Dinar
1 TZS٠٫٠٤٩٤١ DZD
5 TZS٠٫٢٤٧٠٦ DZD
10 TZS٠٫٤٩٤١٣ DZD
20 TZS٠٫٩٨٨٢٦ DZD
50 TZS٢٫٤٧٠٦٤ DZD
100 TZS٤٫٩٤١٢٨ DZD
250 TZS١٢٫٣٥٣٢٠ DZD
500 TZS٢٤٫٧٠٦٤٠ DZD
1000 TZS٤٩٫٤١٢٨٠ DZD
2000 TZS٩٨٫٨٢٥٦٠ DZD
5000 TZS٢٤٧٫٠٦٤٠٠ DZD
10000 TZS٤٩٤٫١٢٨٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الشلن التنزاني
1 DZD٢٠٫٢٣٧٧٠ TZS
5 DZD١٠١٫١٨٨٥٠ TZS
10 DZD٢٠٢٫٣٧٧٠٠ TZS
20 DZD٤٠٤٫٧٥٤٠٠ TZS
50 DZD١٬٠١١٫٨٨٥٠٠ TZS
100 DZD٢٬٠٢٣٫٧٧٠٠٠ TZS
250 DZD٥٬٠٥٩٫٤٢٥٠٠ TZS
500 DZD١٠٬١١٨٫٨٥٠٠٠ TZS
1000 DZD٢٠٬٢٣٧٫٧٠٠٠٠ TZS
2000 DZD٤٠٬٤٧٥٫٤٠٠٠٠ TZS
5000 DZD١٠١٬١٨٨٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 DZD٢٠٢٬٣٧٧٫٠٠٠٠٠ TZS