5,000 شلن تنزاني إلى دينار جزائري

تحويل TZS إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 tzs
263.66 dzd

1.000 TZS = 0.05273 DZD

Mid-market exchange rate at 22:46
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٥٨٢٫٨٣٣٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٧٦٢٫١٧٣٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٦١٫٣٩٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٦٥٤٫٧١٦٠٫٦٠٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Algerian Dinar
1 TZS٠٫٠٥٢٧٣ DZD
5 TZS٠٫٢٦٣٦٦ DZD
10 TZS٠٫٥٢٧٣٣ DZD
20 TZS١٫٠٥٤٦٥ DZD
50 TZS٢٫٦٣٦٦٣ DZD
100 TZS٥٫٢٧٣٢٥ DZD
250 TZS١٣٫١٨٣١٣ DZD
500 TZS٢٦٫٣٦٦٢٥ DZD
1000 TZS٥٢٫٧٣٢٥٠ DZD
2000 TZS١٠٥٫٤٦٥٠٠ DZD
5000 TZS٢٦٣٫٦٦٢٥٠ DZD
10000 TZS٥٢٧٫٣٢٥٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الشلن التنزاني
1 DZD١٨٫٩٦٣٦٠ TZS
5 DZD٩٤٫٨١٨٠٠ TZS
10 DZD١٨٩٫٦٣٦٠٠ TZS
20 DZD٣٧٩٫٢٧٢٠٠ TZS
50 DZD٩٤٨٫١٨٠٠٠ TZS
100 DZD١٬٨٩٦٫٣٦٠٠٠ TZS
250 DZD٤٬٧٤٠٫٩٠٠٠٠ TZS
500 DZD٩٬٤٨١٫٨٠٠٠٠ TZS
1000 DZD١٨٬٩٦٣٫٦٠٠٠٠ TZS
2000 DZD٣٧٬٩٢٧٫٢٠٠٠٠ TZS
5000 DZD٩٤٬٨١٨٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 DZD١٨٩٬٦٣٦٫٠٠٠٠٠ TZS