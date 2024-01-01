10 شلن تنزاني إلى دينار جزائري

تحويل TZS إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

10 tzs
0.53 dzd

1.000 TZS = 0.05271 DZD

Mid-market exchange rate at 22:45
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٣٨٢٫٨٢٣٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٥٦٢٫١٦١٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٣٩٦١٫٣٨٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٥٥٤٫٧٠٩٠٫٦٠٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Algerian Dinar
1 TZS٠٫٠٥٢٧١ DZD
5 TZS٠٫٢٦٣٥٦ DZD
10 TZS٠٫٥٢٧١١ DZD
20 TZS١٫٠٥٤٢٢ DZD
50 TZS٢٫٦٣٥٥٥ DZD
100 TZS٥٫٢٧١١٠ DZD
250 TZS١٣٫١٧٧٧٥ DZD
500 TZS٢٦٫٣٥٥٥٠ DZD
1000 TZS٥٢٫٧١١٠٠ DZD
2000 TZS١٠٥٫٤٢٢٠٠ DZD
5000 TZS٢٦٣٫٥٥٥٠٠ DZD
10000 TZS٥٢٧٫١١٠٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الشلن التنزاني
1 DZD١٨٫٩٧١٤٠ TZS
5 DZD٩٤٫٨٥٧٠٠ TZS
10 DZD١٨٩٫٧١٤٠٠ TZS
20 DZD٣٧٩٫٤٢٨٠٠ TZS
50 DZD٩٤٨٫٥٧٠٠٠ TZS
100 DZD١٬٨٩٧٫١٤٠٠٠ TZS
250 DZD٤٬٧٤٢٫٨٥٠٠٠ TZS
500 DZD٩٬٤٨٥٫٧٠٠٠٠ TZS
1000 DZD١٨٬٩٧١٫٤٠٠٠٠ TZS
2000 DZD٣٧٬٩٤٢٫٨٠٠٠٠ TZS
5000 DZD٩٤٬٨٥٧٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 DZD١٨٩٬٧١٤٫٠٠٠٠٠ TZS