شلن تنزاني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل TZS إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
44.06 bdt

tzs1.000 TZS = Tk0.04406 BDT

Mid-market exchange rate at 03:01
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TZS إلى BDT مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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BDT

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.72983.9570.896
1 SGD0.76711.0321.1280.57913.60364.4160.687
1 CAD0.7430.96911.0930.56113.18162.4190.666
1 AUD0.680.8860.91510.51312.05557.0860.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Bangladeshi Taka
1 TZS٠٫٠٤٤٠٦ BDT
5 TZS٠٫٢٢٠٢٨ BDT
10 TZS٠٫٤٤٠٥٦ BDT
20 TZS٠٫٨٨١١٢ BDT
50 TZS٢٫٢٠٢٨١ BDT
100 TZS٤٫٤٠٥٦١ BDT
250 TZS١١٫٠١٤٠٣ BDT
500 TZS٢٢٫٠٢٨٠٥ BDT
1000 TZS٤٤٫٠٥٦١٠ BDT
2000 TZS٨٨٫١١٢٢٠ BDT
5000 TZS٢٢٠٫٢٨٠٥٠ BDT
10000 TZS٤٤٠٫٥٦١٠٠ BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الشلن التنزاني
1 BDT٢٢٫٦٩٨٣٠ TZS
5 BDT١١٣٫٤٩١٥٠ TZS
10 BDT٢٢٦٫٩٨٣٠٠ TZS
20 BDT٤٥٣٫٩٦٦٠٠ TZS
50 BDT١٬١٣٤٫٩١٥٠٠ TZS
100 BDT٢٬٢٦٩٫٨٣٠٠٠ TZS
250 BDT٥٬٦٧٤٫٥٧٥٠٠ TZS
500 BDT١١٬٣٤٩٫١٥٠٠٠ TZS
1000 BDT٢٢٬٦٩٨٫٣٠٠٠٠ TZS
2000 BDT٤٥٬٣٩٦٫٦٠٠٠٠ TZS
5000 BDT١١٣٬٤٩١٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 BDT٢٢٦٬٩٨٣٫٠٠٠٠٠ TZS