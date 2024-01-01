Tanzanya şilininden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile TZS → BDT çevirin

1.000 tzs
43,17 bdt

1.00000 TZS = 0.04317 BDT

00:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.345551.34661.532680.79365118.94683.00940.92825
1 SGD0.74319111.000781.139080.58983414.080561.69180.689864
1 CAD0.7426110.9992211.138190.58937414.069561.64370.689326
1 AUD0.652450.8779040.87858910.51781712.361354.15950.605634

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Tanzanya şilininden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

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TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Bangladeş Takası
1 TZS0.04317 BDT
5 TZS0.21587 BDT
10 TZS0.43174 BDT
20 TZS0.86348 BDT
50 TZS2.15870 BDT
100 TZS4.31740 BDT
250 TZS10.79350 BDT
500 TZS21.58700 BDT
1000 TZS43.17400 BDT
2000 TZS86.34800 BDT
5000 TZS215.87000 BDT
10000 TZS431.74000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Tanzanya Şilini
1 BDT23.16210 TZS
5 BDT115.81050 TZS
10 BDT231.62100 TZS
20 BDT463.24200 TZS
50 BDT1158.10500 TZS
100 BDT2316.21000 TZS
250 BDT5790.52500 TZS
500 BDT11581.05000 TZS
1000 BDT23162.10000 TZS
2000 BDT46324.20000 TZS
5000 BDT115810.50000 TZS
10000 BDT231621.00000 TZS